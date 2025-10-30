Horror al salir de la escuela: Un joven ayudó a un hombre, fue abusado y robado

30/10/2025
Un adolescente de 17 años que regresaba de la escuela el pasado 5 de junio fue víctima de abuso sexual y hurto tras intentar ayudar a un desconocido. El agresor, un hombre de 47 años, permanece detenido con prisión preventiva y su causa fue elevada a juicio con trámite prioritario.

El hecho ocurrió cuando el menor caminaba tranquilamente hacia su casa. El hombre se acercó y le pidió ayuda para mover una cama en su domicilio. Aunque al principio el joven se negó por desconfianza, el agresor logró convencerlo. Una vez adentro de la casa, el hombre lo hizo sentar en la cama e inmediatamente abusó de él. Además, aprovechó la situación para sustraerle el celular.

El menor logró escapar de la vivienda y avisó a sus padres sobre lo ocurrido. Las autoridades lograron detener al hombre de 47 años, y el teléfono robado fue encontrado en el fondo de una casa vecina.

En una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino ordenó mantener la prisión preventiva del imputado. El hombre está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal y hurto simple, todos en concurso real.

El juez además ordenó la elevación a juicio de la causa de manera prioritaria, basando su decisión en la necesidad de proteger la integridad del adolescente y resolver siempre con perspectiva de niño, niña y adolescente.

