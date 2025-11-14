Camioneta se cruzó de carril, chocó contra un camión y casi termina dentro de una casa

Ayer, una camioneta y un camión protagonizaron un fuerte choque en el kilómetro 10 de la Ruta Nacional 51, a la altura del cementerio de La Silleta.

Según las primeras informaciones, el camión viajaba hacia Salta capital cuando la camioneta que circulaba en sentido contrario se cruzó abruptamente de carril e impactó contra el lateral del conductor.

Tras el impacto, el camión se salió de la calzada y estuvo a punto de incrustarse en una vivienda, mientras que la camioneta terminó chocando contra una tapia.

Afortunadamente, según La Llave del Portal, solo una persona debió ser trasladada al nosocomio local para un control preventivo.





