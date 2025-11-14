Habló la mujer de Cerrillos que recibió la corona fúnebre: “No puedo vivir tranquila”

Días atrás, una mujer de Cerrillos vivió momentos angustiantes tras aparecer colgada en el alambrado del jardín de infantes donde concurre su hija, una corona fúnebre con su nombre.

Jessica Juárez, es la joven madre de Cerrillos que atraviesa un calvario, algo que viene desde hace 6 años, siendo la corona fúnebre el reciente acto cometido en su contra.

Desde 2019 viene denunciando a su expareja, son más de diez denuncias por violencia de género, psicológica y económica, informó Valle de Lerma Hoy.

“Recién ahora me dieron el botón antipánico. Recién ahora” dijo angustiada y recordó que hace años soportó amenazas, difamaciones y hostigamientos, desde pintadas en su casa con insultos, pasacalles con barbaridades y ahora una corona con su nombre.

Lo que se puede ver en las cámaras de seguridad, es que su expareja fue visto en el lugar minutos antes del hallazgo, junto al vehículo de su hermana, quien aparentemente habría participado de los hostigamientos.

En el caso intervino de oficio la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, ordenando una consigna policial fija en la vivienda y el análisis de las cámaras y de la corona.

“Yo solo quiero vivir tranquila, criar a mis hijos. No tengo paz, pero tengo dignidad. No me voy a dejar destruir” finalizó Jessica con la esperanza de ser escuchada.