Le dejaron una corona fúnebre en el jardín de su hija: “Tengo miedo"

La tranquilidad del barrio Los Pinares, en la localidad de Cerrillos, se vio alterada por un hecho de gravedad: una mujer fue amenazada de muerte con una corona fúnebre colgada en el alambrado perimetral del jardín de infantes al que concurre su pequeña hija. En el centro del arreglo floral, aparecía impreso el nombre de la damnificada junto a la leyenda "Q.E.P.D.", lo que motivó que la Justicia iniciara una investigación de oficio.

El macabro hallazgo se produjo la semana pasada, cuando vecinos alertaron a la víctima, Jéssica Juárez, sobre la presencia de la corona fúnebre en el alambrado de la institución educativa. La mujer relató que desde hace meses vive una situación de hostigamiento constante por parte de la familia de su expareja, un calvario que comenzó con amenazas telefónicas y pasacalles.

Visiblemente afectada, Jéssica hizo pública la amenaza en sus redes sociales, lo que generó conmoción entre los vecinos y puso en alerta a las autoridades. "Tengo miedo por mis hijos, no quiero que me pase nada", imploró la víctima, asegurando que no es la primera vez que sufre este tipo de amedrentamiento.

La mujer detalló que la situación de violencia se remonta a hace casi cinco años, cuando se separó de su expareja por violencia de género. Pese a haber realizado múltiples denuncias, la víctima asegura que no obtuvo una respuesta judicial efectiva. "Hice un montón de denuncias y sigue todo igual", lamentó Jéssica.

Ahora, según informó Radio Salta, ante la gravedad del hecho la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, tomó cartas en el asunto e inició una investigación de oficio. Para proteger a la víctima, la fiscal dispuso medidas urgentes, incluyendo una consigna policial fija en la zona de su domicilio y ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer la autoría del hecho.

Como principal novedad de la investigación, la Justicia ya tiene a la expareja de la damnificada en la mira como el presunto responsable de esta amenaza de muerte. La víctima había señalado previamente que este hombre, quien supuestamente también incumple la cuota alimentaria, sería el responsable de la escalada de hostigamiento que la mantiene en un estado de temor constante por su vida y la de sus dos hijos.