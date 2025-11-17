Tensión por el Defensor del Pueblo: Álvarez criticó la demora y volvió a cuestionar a Del Frari

Mientras se espera que esta semana finalmente se defina la terna que será sometida a votación del cuerpo deliberativo para elegir al nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, la concejal Agustina Álvarez volvió a cuestionar con dureza las demoras en el proceso, que según dijo, “debería haber sido mucho más ágil”.

“No entiendo por qué se demoró tanto”, señaló Álvarez, a la vez que insistió en su rechazo a la postulación del ex concejal Martín Del Frari, uno de los nombres en carrera. “No podemos tener un defensor del Pueblo que haya acompañado todas las decisiones del gobierno municipal y provincial".

La edil señaló que "hace falta alguien que defienda a los ciudadanos, no a quien busque quedar bien para ocupar otro cargo”. "Espero que todo quede en un mal pensamiento y nada más”, expresó en FM Aries.

Según lo previsto, la Comisión de Defensor del Pueblo, integrada por los concejales Gonzalo Corral (YP), Arnaldo Ramos (VPS), Malvina Gareca (SPV), Gonzalo Nieva (JxC) y Laura Jorge Saravia (LLA), volverá a reunirse mañana, a las 11.00 horas, para tomar una determinación.