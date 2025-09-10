Pablo Linares asumió como concejal en reemplazo de Martín del Frari

Este miércoles en el Concejo Deliberante se leyó el acta del Tribunal Electoral que designa a Juan Pablo Linares en el cargo de concejal después de la renuncia de Martín del Frari y Guadalupe Biella, según la ubicación que se encontraban en la lista.

Durante la asunción estuvieron presentes familiares del concejal electo como así también el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe.

Linares venía desempeñando tareas en la subsecretaria de Inclusión Social de la Municipalidad.