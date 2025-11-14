Defensor del Pueblo: La semana que viene se podría avanzar en la conformación de la terna

La elección del Defensor del Pueblo es un tema que generó polémica en los últimos tiempos y llamó la atención, sobre todo por la gran cantidad de postulantes.

En las últimas semanas, se dio a conocer que la candidatura del exconcejal Martín Del Frari había sido impugnada por lo que se le dio espacio para la defensa y debía presentar un escrito. La semana pasada realizó las presentaciones correspondientes y la documentación fue remitida para examen técnico de la contestación.

Este viernes se llevó a cabo una nueva reunión de la comisión, donde recibieron los informes correspondientes y los concejales que integran la comisión, pidieron unos días para resolver sobre los mismos.

El martes que viene será la próxima reunión, según confirmaron fuentes a InformateSalta, y se espera que en la misma se avance en el consenso para la generación de la terna del Defensor del Pueblo. De no concretarse la conformación de la terna, la misma se elaborará en el siguiente encentro.