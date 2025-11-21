Aseguran que Salta tendrá uno de los mejores fines de semana largos del año



Salta proyecta un fin de semana largo de gran movimiento turístico, con estimaciones de ocupación que ya superan el 70% y un fuerte impulso de actividades especiales como la carrera del TC2000, uno de los eventos que mayor público atrae en la región.

Así lo confirmó el coordinador del Ente Municipal, Fernando García Soria, quien en diálogo con FM Aries, anticipó que podría convertirse en “uno de los mejores fines de semana largos del año”.

El funcionario detalló que a las estimaciones iniciales, se suma "un fuerte movimiento turístico de último momento", ya que muchos turistas viajan sin reserva previa y deciden su destino “minutos antes de salir”.

Respecto a la temporada de verano, García Soria advirtió que existe “mucha incertidumbre” debido entre otros aspectos, a la competitividad cambiaria, que incrementa la oferta de destinos internacionales de cercanía, lo que complica aún más la elección por destinos nacionales.

No obstante, desde el Ente Municipal ya trabajan en una propuesta específica para atraer visitantes y fortalecer la actividad local durante enero y febrero.

Según dijo, el foco estará puesto en corsos, peñas, actividades al aire libre y un calendario cultural reforzado que busca seducir tanto a turistas como a los propios salteños.