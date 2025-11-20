¿Querés hacer una escapada este finde largo? Conocé 10 lugares en Salta

El fin de semana largo es la oportunidad perfecta para realizar un viaje con la familia o amigos. Cuatro días para salir a explorar algunos de los lugares más encantadores de Salta.

Cafayate: Conocida por sus viñedos, la Garganta del Diablo y la Quebrada de las Conchas, ofrece un paisaje espectacular y la posibilidad de degustar vinos de altura.







Tren a las Nubes: Una experiencia única para disfrutar de la inmensidad de la Puna salteña. Durante el trayecto, se atraviesan paisajes impresionantes y se llega a San Antonio de los Cobres, donde se pueden vivir tradiciones andinas.





Se viene el finde largo del vino argentino con actividades en toda la provincia

Cachi: Este pintoresco pueblo de los Valles Calchaquíes enamora con su arquitectura colonial y su atmósfera de tranquilidad.



Cuevas de Acsibi: Un destino poco conocido pero impresionante, con formaciones rocosas de color rojo intenso que crean un paisaje casi irreal. Ideal para quienes buscan una aventura diferente en plena naturaleza.







Parque Nacional Los Cardones: Un recorrido imperdible para los amantes del paisaje salteño, con su icónica recta del Tin Tin y su enorme variedad de cactus que se extienden hasta el horizonte.







Salinas Grandes: Uno de los paisajes más impactantes del norte argentino. Sus extensas planicies de sal ofrecen un espectáculo natural único, especialmente al atardecer.





Este finde llega el TC2000 al autódromo y elevó la ocupación hotelera al 90%

Iruya: Un pueblo de postal escondido entre las montañas, con calles angostas y una vista inigualable.







Dique Cabra Corral: Para quienes buscan actividades acuáticas y turismo aventura, este destino ofrece desde paseos en lancha hasta puenting y tirolesa, enmarcado por un paisaje increíble.







Quebrada de las Conchas: Un recorrido imperdible con formaciones naturales impactantes como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro. Un lugar perfecto para conectar con la naturaleza y maravillarse con los colores del paisaje.







Chicoana: Un destino ideal para disfrutar de la gastronomía salteña y sus paisajes de cerros verdes.





Con paisajes de ensueño, historia y tradiciones, Salta es una de las mejores opciones si buscás una escapada cerca en este fin de semana largo.