Fin de semana a puro motor: Así será el regreso del TC2000 al autódromo salteño

Fin de semana a puro motor: Así será el regreso del TC2000 al autódromo salteñoDeportes20/11/2025
El TC2000 regresará este fin de semana al autódromo Martín Miguel de Güemes tras seis años de ausencia, y ya se confirmó el cronograma oficial de actividades.
La categoría desembarcará en Salta desde el viernes 21 de noviembre con tandas, entrenamientos, clasificaciones y la carrera final del domingo, que tendrá una duración de 40 minutos más una vuelta.
La acción arrancará el viernes a las 17.30, con una tanda libre para autorizados y debutantes. El sábado se concentrará la mayor actividad con el shakedown, dos entrenamientos oficiales, la clasificación del TC2000 y la de Fiat Competizione. El domingo, en tanto, se disputarán las carreras de ambas categorías y el tradicional “tanques llenos”.
El campeonato llega ajustado tras la última fecha en Uruguay, donde Franco Morillo se quedó con su primera victoria con Chevrolet. Matías Rossi lidera el torneo con 187 puntos, seguido por Emiliano Stang con 155 y Franco Vivian con 133. Pernía y Morillo completan el Top 5.
Cronograma del TC2000 en Salta
Viernes 21 de noviembre
17.30: Tanda libre – Autorizados y debutantes
Sábado 22 de noviembre
8.50: TC2000 – Shakedown
9.20: TC2000 – Entrenamiento 1
11.40: TC2000 – Entrenamiento 2
14.00: Fiat Competizione – Clasificación
14.40: TC2000 – Clasificación 1 (vuelta lanzada)
15.45: Fiat Competizione – Carrera 1
Domingo 23 de noviembre
9.30: TC2000 – Tanques llenos
11.25: Fiat Competizione – Carrera 2
12.30: TC2000 – Carrera final (40 minutos + 1 vuelta)
Así está el campeonato del TC2000
Matías Rossi (Toyota) – 187 pts
Emiliano Stang (Toyota) – 155 pts
Franco Vivian (Chevrolet) – 133 pts
Leonel Pernía (Honda) – 110 pts
Franco Morillo (Chevrolet) – 104 pts
Marcelo Ciarrocchi (Toyota) – 95 pts
Gabriel Ponce de León (Toyota) – 82 pts
Facundo Aldrighetti (Chevrolet) – 69 pts
Tiago Pernía (Honda) – 52 pts
Matías Capurro (Toyota) – 38 pts