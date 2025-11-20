Fin de semana a puro motor: Así será el regreso del TC2000 al autódromo salteño

El TC2000 regresará este fin de semana al autódromo Martín Miguel de Güemes tras seis años de ausencia, y ya se confirmó el cronograma oficial de actividades.

La categoría desembarcará en Salta desde el viernes 21 de noviembre con tandas, entrenamientos, clasificaciones y la carrera final del domingo, que tendrá una duración de 40 minutos más una vuelta.

La acción arrancará el viernes a las 17.30, con una tanda libre para autorizados y debutantes. El sábado se concentrará la mayor actividad con el shakedown, dos entrenamientos oficiales, la clasificación del TC2000 y la de Fiat Competizione. El domingo, en tanto, se disputarán las carreras de ambas categorías y el tradicional “tanques llenos”.

El campeonato llega ajustado tras la última fecha en Uruguay, donde Franco Morillo se quedó con su primera victoria con Chevrolet. Matías Rossi lidera el torneo con 187 puntos, seguido por Emiliano Stang con 155 y Franco Vivian con 133. Pernía y Morillo completan el Top 5.

Cronograma del TC2000 en Salta

Viernes 21 de noviembre

17.30: Tanda libre – Autorizados y debutantes

Sábado 22 de noviembre

8.50: TC2000 – Shakedown

9.20: TC2000 – Entrenamiento 1

11.40: TC2000 – Entrenamiento 2

14.00: Fiat Competizione – Clasificación

14.40: TC2000 – Clasificación 1 (vuelta lanzada)

15.45: Fiat Competizione – Carrera 1

Domingo 23 de noviembre

9.30: TC2000 – Tanques llenos

11.25: Fiat Competizione – Carrera 2

12.30: TC2000 – Carrera final (40 minutos + 1 vuelta)



Así está el campeonato del TC2000

Matías Rossi (Toyota) – 187 pts

Emiliano Stang (Toyota) – 155 pts

Franco Vivian (Chevrolet) – 133 pts

Leonel Pernía (Honda) – 110 pts

Franco Morillo (Chevrolet) – 104 pts

Marcelo Ciarrocchi (Toyota) – 95 pts

Gabriel Ponce de León (Toyota) – 82 pts

Facundo Aldrighetti (Chevrolet) – 69 pts

Tiago Pernía (Honda) – 52 pts

Matías Capurro (Toyota) – 38 pts