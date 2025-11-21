El clima complicó los vuelos en Aeroparque y afectó a los que venían a Salta

En el inicio del fin de semana largo se registraron demoras en los vuelos desde Aeroparque. Es que una tormenta eléctrica complico las partidas y aterrizajes, en total fueron 50 los vuelos afectados.

En Salta el vuelo 1503 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Aeropartque a las 16:55, partirá recién a las 19:15. Mientas que el vuelo 1493 de Aerolíneas Argentinas que debe partir a las 19:05, partirá a las 20:00.

En el caso del vuelo 1502 que llegaba desde Aeroparque de Aerolíneas Argentinas, fue reprogramado para las 18:33.