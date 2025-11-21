Día del Vino: Promoción, catas y optimismo para el fin de semana largo en Salta

En el marco del Día del Vino, distintas autoridades y referentes del sector turístico participaron ayer de una jornada especial en Chicoana, donde se realizaron actividades de promoción, degustaciones y acciones dedicadas a difundir la producción vitivinícola salteña y nacional.

La propuesta para este fin de semana largo se desarrolló en el marco del Día Nacional del Vino, y promueve experiencias, degustaciones, maridajes y actividades especiales en vinotecas, bares, restaurantes y alojamientos para poner en valor la identidad vitivinícola salteña y el creciente ecosistema del vino de altura.

Juan Chibán, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, destacó la importancia de esta fecha para impulsar el consumo y atraer visitantes durante un año complejo para el sector. “En la Cámara decidimos realizar esta acción de promoción para que todos los locales, o la mayoría de los locales de la provincia, puedan ofrecer degustaciones, catas y diferentes promociones de vino, tanto salteño como nacional”, explicó.

El referente empresarial también remarcó las dificultades que atraviesa el turismo interno a causa de la recesión económica: “La verdad es que este año fue muy desafiante en términos de consumo y de turismo interno. La recesión que tenemos golpea todo”.

Por ese motivo, los fines de semana largos se convirtieron en una pieza clave para el movimiento turístico.

“Cada fin de semana largo lo esperamos con muchas ansias. Este fin de semana esperamos que las expectativas se cumplan, que haya mucho movimiento de gente y que se reactive un poco la economía turística”, expresó Chibán.