Tartagal: Detuvieron a 4 hombres que talaban árboles dentro de una finca privada

Un operativo policial en Tartagal terminó con la detención de cuatro hombres que fueron sorprendidos talando árboles dentro de una finca rural, a la que habían ingresado de manera ilegal cortando el alambrado perimetral. El hecho ocurrió este miércoles 19 por la tarde en el kilómetro 10 de la Ruta Nacional 86.

El alerta lo dio el encargado del establecimiento, quien advirtió movimientos extraños en el interior del predio y avisó a la Policía Rural. Al llegar, los efectivos encontraron a un grupo de personas trabajando con motosierras y cargando la madera en dos acoplados listos para retirarse del lugar.

Con apoyo de Infantería, los policías lograron reducir a cuatro hombres mayores de edad y secuestraron dos motosierras y una motocicleta de alta cilindrada utilizada en la maniobra.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, quedó a cargo de la causa y anticipó que los detenidos serán imputados en las próximas horas por robo en despoblado y en banda. Además, indicó que continúan diversas medidas para identificar a otras personas que podrían haber participado de la actividad ilícita.

Desde el Ministerio Público Fiscal reiteraron que combatir la tala ilegal es una de las prioridades en la provincia, debido al grave daño ambiental que provoca, la pérdida de especies protegidas y los riesgos de inundaciones y desertificación que afectan a comunidades enteras, especialmente a pueblos originarios que dependen del monte.