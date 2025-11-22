La fiesta terminó temprano: Un control preventivo clausuró una fiesta clandestina

La madrugada oranense tuvo un cierre inesperado cuando la Policía clausuró una fiesta clandestina que se realizaba en un quincho ubicado en calle Arenales al 1700, en el marco de un Operativo de Protección Ciudadana. En el lugar se encontraban alrededor de 120 personas, pese a no contar con ningún tipo de habilitación para funcionar como local de eventos.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Distrito de Prevención 2, quienes detectaron la situación durante un patrullaje preventivo. Una mujer de 48 años fue infraccionada como responsable de la organización, y se secuestraron diversos elementos de interés para la causa. Con intervención de la Fiscalía Penal 1, la fiesta fue clausurada y las personas fueron retiradas del lugar sin incidentes.

Más allá de la falta administrativa, las autoridades remarcan que este tipo de eventos no autorizados representan un riesgo real para la seguridad de los concurrentes. La ausencia de controles, salidas de emergencia, condiciones edilicias adecuadas o personal capacitado puede derivar en situaciones críticas ante cualquier imprevisto. Las habilitaciones, recuerdan, no son un simple requisito burocrático: son la herramienta que garantiza que los espacios donde se reúne gran cantidad de personas cuenten con las medidas mínimas de protección.

La Policía seguirá realizando controles preventivos con el objetivo de evitar fiestas clandestinas y promover entornos seguros para la comunidad.