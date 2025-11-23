Escuelas técnicas exhiben sus proyectos en el Autódromo en el marco del TC2000

En el marco de las actividades previstas por el TC2000 en Salta, estudiantes y docentes de escuelas técnicas de la provincia participan de una exhibición especial de autos eléctricos y proyectos tecnológicos en el predio del Autódromo “Martín Miguel de Güemes”.

La muestra reúne a instituciones técnicas de Salta y Jujuy, que exponen desarrollos vinculados a la electromovilidad como parte de las actividades oficiales del fin de semana automovilístico. Forman parte de esta presentación la EET N.º 3117 Maestro Daniel Oscar Reyes, la EET N.º 3131 Juana Azurduy de General Güemes, la EET N.º 3138 Alberto Einstein, la EET N.º 3148 Ing. Otto Krause y el Instituto Técnico Ing. Herminio Arrieta de Libertador General San Martín. Todas estas instituciones integran el Proyecto EcoRace, una iniciativa educativa que impulsa la construcción, optimización y competencia de vehículos eléctricos desarrollados por estudiantes.

El profesor Osvaldo Arriete, responsable del Proyecto EcoRace en la EET N.º 3131 Juana Azurduy, destacó la importancia de esta instancia para los jóvenes. “Para nuestros estudiantes, participar del EcoRace y estar hoy en el Autódromo es una experiencia que transforma. Cada vehículo que presentamos es el resultado de meses de trabajo, aprendizaje y compromiso. Este espacio nos permite mostrar lo que la educación técnica puede lograr cuando se potencia el esfuerzo de los jóvenes y se les brinda la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un proyecto real. Nos enorgullece representar a General Güemes y compartir el talento de nuestros chicos en un evento de esta magnitud”, afirmó.

Durante la jornada, los equipos exponen prototipos y avances desarrollados en el marco del EcoRace, poniendo en valor la formación técnica, la creatividad y el trabajo práctico que realizan en sus talleres.

La convocatoria busca ofrecer visibilidad al talento joven y destacar el aporte de estas escuelas al futuro de la movilidad sustentable, integrando la educación técnica con un evento deportivo de alcance nacional como el TC2000.