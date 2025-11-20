Rosario de Lerma: Más de 250 estudiantes participaron de la Expo Técnica 2025

Más de 250 estudiantes y docentes de distintas escuelas técnicas de la provincia se reunieron este miércoles en el Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma para participar de la Expo Técnica 2025, un encuentro donde se compartieron proyectos desarrollados a lo largo del año en áreas como agro, electromecánica, construcción, tecnología en alimentos, informática, química y varias especialidades más.

La muestra permitió visibilizar el trabajo formativo que realizan las instituciones técnicas, convirtiéndose en un espacio donde los jóvenes exhibieron sus habilidades, investigaciones y prototipos ante la comunidad.

El evento contó con la participación de la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, el intendente Sergio Ramos, y diversas autoridades municipales, provinciales, legislativas, gremiales y del sector productivo.

Durante la jornada, los estudiantes también tuvieron la posibilidad de dialogar con empresas e instituciones de nivel superior, creando vínculos que pueden abrirles nuevas oportunidades académicas y laborales.

En la apertura, el intendente Ramos destacó la importancia de la educación técnica para el desarrollo local y provincial, y celebró que Rosario de Lerma sea punto de encuentro para el talento y la creatividad de los jóvenes salteños.