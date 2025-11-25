Finde XXL: "La diversidad de propuestas y la calidad de los servicios continúan posicionando a Salta"

Funcionarios provinciales y referentes del sector turístico destacaron el desempeño del fin de semana largo, que dejó más de 24 mil visitantes y altos niveles de ocupación en toda la provincia.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, sostuvo que “los datos reflejan un movimiento sostenido en toda la provincia” y remarcó que Salta continúa posicionándose como destino elegido gracias a “la diversidad de propuestas, la calidad de los servicios y el trabajo conjunto con el sector privado”.

Arancibia también subrayó la importancia del automovilismo para la Capital. “La realización del TC2000 reunió a miles de visitantes y generó un movimiento extraordinario. Los grandes eventos son un motor que impulsa la economía y multiplica oportunidades”, dijo.

Desde la Cámara de Turismo de Salta, su presidente Facundo Assaf valoró la performance del sector: “El fin de semana dejó señales favorables, con un movimiento parejo y buena respuesta de los establecimientos. La articulación público-privada sigue siendo clave”.

Juan Chibán, titular de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, destacó una “demanda estable y homogénea en la mayoría de las categorías”, y afirmó que el sector trabaja para “fortalecer la experiencia del visitante y acompañar el desarrollo turístico”.

Las autoridades coincidieron en que la combinación de turismo y deporte volvió a mostrar la capacidad de la provincia para atraer eventos masivos, dinamizar la economía y consolidar a Salta como destino líder del norte argentino.