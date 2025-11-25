Apple lanzó el iPhone 17 en Argentina: Precios, ofertas y dónde conseguirlo

El nuevo iPhone 17 ya está disponible en Argentina y comenzó a aparecer en las principales tiendas del país con distintas opciones de compra, cuotas y modelos. La línea incluye cuatro versiones: el modelo base, el 17 Air, el 17 Pro y el 17 Pro Max, todos con el nuevo procesador A19 y mejoras en cámaras y pantalla.

Las operadoras y cadenas especializadas habilitaron ventas con entrega inmediata, garantía oficial y planes en cuotas. Entre las compañías que ya publicaron precios se encuentra Claro, donde el iPhone 17 de 256 GB figura a 1.889.999 pesos, mientras que el 17 Pro Max de la misma capacidad aparece a 2.879.999 pesos. Las versiones de 512 GB superan los 3,3 millones.

Los precios pueden modificarse según impuestos, promociones bancarias y actualización de stock. Comercios autorizados como Macstation también publicaron valores de referencia, con el modelo base desde 1.999.990 pesos y el Pro Max desde 2.999.990 pesos. En todos los casos se ofrecen opciones de retiro en tienda, envío y asistencia técnica oficial.

La comparación con precios del exterior vuelve a ser un punto clave para los compradores argentinos. En Estados Unidos, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta 1.199 dólares, lo que equivale a aproximadamente 1,7 millones de pesos al tipo de cambio oficial. En Chile el mismo modelo ronda 1,5 millones de pesos chilenos, unos 1.630 dólares. La diferencia frente al precio local supera el 40%, aunque comprar en el exterior implica riesgos en garantías, compatibilidad y recargos por tarjetas.

El lanzamiento en el país incluyó capacitaciones para vendedores y actualizaciones de sistemas en los canales oficiales. La demanda inicial se concentró en modelos de mayor capacidad y colores exclusivos, mientras las tiendas remarcan que el stock se irá renovando de manera permanente.