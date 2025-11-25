A un mes de la Navidad, los comercios preparan sus vitrinas de juguetes: "Los chicos son privilegiados"

A pocos días de la Navidad, los comercios salteños comienzan a prepararse para una de las temporadas de mayor movimiento del año. Sin embargo, el contexto económico marca un escenario desafiante para el sector juguetero.

Rubén Barrios, dueño de Balodín, dialogó con InformateSalta y explicó que la caída en el consumo también golpea al rubro: “Nuestro rubro anda más o menos como todos los demás. Está teniendo una importante baja con respecto al consumo, pero siempre tenemos una esperanza”, comentó.

A pesar de la situación, Barrios remarcó que los juguetes siguen ocupando un lugar especial en la mesa navideña, incluso cuando el presupuesto es ajustado: “Sabemos que los chicos son privilegiados. Si no se compra algo caro, será algo de menor precio, pero esperamos que haya consumo que nos permita seguir apostando al futuro”.

Uno de los principales problemas para los clientes —y para los comercios— es el colapso del sistema de financiamiento: “Entiendo que el consumo está resentido porque las tarjetas están totalmente colapsadas. Hay mucha deuda de los clientes y muchos no tienen posibilidad de comprar".

"Más del 90% de nuestras ventas es con tarjeta”

Con expectativa moderada y apelando al espíritu navideño, desde el sector esperan que las ventas logren repuntar en los próximos días.