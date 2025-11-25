Importar o exportar a Chile: cuándo una agencia de aduanas marca la diferencia

En un momento en que Argentina vive una nueva etapa de apertura global —con un gobierno libertario que impulsa inversión extranjera, comercio internacional y flexibilización de trámites— muchos empresarios y emprendedores locales comienzan a mirar más allá de las fronteras.



Un destino clave en esta estrategia es Chile, gracias a su posicionamiento logístico, su estabilidad regulatoria y puertos con salida al Pacífico.



Para quienes quieren importar o exportar desde y hacia Chile, contar con un socio que entienda la complejidad aduanera se vuelve esencial. Aquí es donde contar con una Agencia de aduanas en Chile se presenta como una alternativa necesaria.

¿Por qué elegir Chile y cómo te puede ayudar una agencia de aduanas?

Desde Argentina, utilizar Chile como punto de tránsito o destino implica sortear varias barreras: clasificación arancelaria, permisos sanitarios, documentación, logística internacional y cumplimiento normativo.

En ese sentido, la agencia de aduanas Oyarzun ofrece un servicio integral para ambos flujos: importaciones (preparación de facturas comerciales, certificados de origen, despacho de aduanas) y exportaciones (cotizaciones detalladas, coordinación de fletes, tramitación de certificados fitosanitarios). “Le ayudamos a reducir sus costos. Trabajamos rápido y con alta calidad”, destacan desde su sitio web.

Una ventaja doble para los argentinos:

Entrada a mercados más amplios : exportar desde Chile permite acceder a cadenas productivas regionales con menor fricción.

: exportar desde Chile permite acceder a cadenas productivas regionales con menor fricción. Importar con eficiencia: mercancías entran a Chile para luego reexportarse o llegar al país con menor costo y riesgo de retención.



En un contexto donde Argentina busca atraer capitales, flexibilizar controles y aumentar su presencia global, quienes ya planifican importaciones/exportaciones ven en esta agencia una herramienta para operar con mayor agilidad.



¿Qué significa esto para un emprendedor argentino en 2025?

Si estás pensando en expandir tu negocio, producir localmente o abastecerte en insumos del extranjero, estos aspectos cobran peso:

Costos reducidos: al tener un agente de aduanas especializado reducís incertidumbres, retrasos y costos ocultos. Cumplimiento asegurado: la normativa chilena se distingue por su claridad y potencial eficacia de los trámites con expertos. Oportunidad de diversificar: mientras Argentina promueve la inversión y apertura, operar vía Chile te permite saltarte cuellos de botella domésticos. Timesaving real: el tiempo importa tanto como el costo; para muchas PyMEs argentinas, esta ventaja puede marcar la diferencia.



Por supuesto, operar internacionalmente siempre demanda análisis: tipo de cambio, logística, regulaciones de ambos lados de la frontera, y una visión de largo plazo. Pero si tenés visión exportadora o importadora, y buscás aprovechar el nuevo clima de negocios argentino, contar con una agencia de aduanas confiable en Chile puede ser tu trampolín hacia mercados más grandes.

En definitiva: el mundo se abre para quienes están dispuestos a dar el paso más allá de la frontera. Con Argentina mirando al exterior y Chile como plataforma, el camino del comercio internacional ya está a la mano.