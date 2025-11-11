Desregulación de cuotas: “Cada colegio puede establecer la que quiera, pero somos cuidadosos”

A través del decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, por lo que podrán fijar libremente los valores sin la necesidad de obtener autorización previa ni comunicar los montos con antelación a Nación.

Pablo Pereyra, presidente de AEPSA (Asociación de Establecimientos Educativos Privados) comentó en CNN Radio Salta que esta medida no alcanza a Salta, ya que desde 1990 el sistema educativo pasó a depender de Provincia.

“En Salta cada colegio tiene la libertad de establecer la cuota que quiera, es real que somos muy cuidadosos con eso porque dentro del abanico de cuotas que tienen los colegios se excede, hay mucha gente que puede optar por un colegio más económico, directamente pública” explicó Pereyra, agregando que hay colegios que cuentan con cuotas altas y reciben aporte estatal mientras que algunas instituciones no cuenta con el beneficio y tienen cuotas más económicas que colegios subvencionados.

Sobre la medida nacional, dijo que es una medida con mirada centralizada al igual que los anteriores vouchers educativos, ya que se basan en la realidad de la provincia de Buenos Aires y de Capital: “Un gran porcentaje de colegios privados reciben aporte estatal en Buenos Aires por eso hay una regulación del Estado que les exige un tope en el valor de las cuotas para poder recibir ese aporte, son todas decisiones pensadas por personas que ven solo la realidad de ese distrito, no nos afecta a nosotros”.

Cuotas y matriculas 2026

Si bien hasta el 30 de octubre deben informar a las familias el valor de la cuota de marzo del año siguiente, a pesar de la estabilidad y constancia de la inflación, dijo que es no es posible anticipar a cuanto va a estar la cuota principalmente por las paritarias.

“Hay paritarias ahora a fin de año que van a afectar los salarios de febrero, marzo, la cuota de los colegios depende de los salarios. Es real y las familias entienden, que no es posible determinar el valor de la cuota de marzo del año que viene cuando hay un montón de variables que no están claras aún”.

“El colegio con aporte el primer día hábil tiene hasta un 75% o más de sus salarios depositados, nosotros tenemos que pedir préstamos a fin de año para poder afrontar los gastos de aguinaldo y diciembre” manifestó.

Si bien hubo una baja en la matricula post pandemia, vieron en este último tiempo un leve retorno.

Sobre la rentabilidad de las instituciones educativas, dijo que no existe, y que, si bien el año pasado cerró sus puertas un colegio, por el momento no cuentan con información de otro cierre, pero si con reconversiones, como en el caso de una S.R.L. que se convirtió a cooperativa. A pesar que la matricula es un tema a prestar atención, más preocupa la mora.