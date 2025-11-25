Durante el fin de semana, 1500 infractores a las normas viales fueron sancionados

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que durante el fin de semana largo se reforzó la presencia de la Policía Vial en puntos estratégicos de las distintas jurisdicciones de la provincia. En este operativos efectivos del área sancionaron a 1557 infractores de las normas viales.

Entre las principales faltas se encontraron; circular sin el cinturón de seguridad, sin el casco reglamentario, sin luces bajas encendidas, no contar con la documentación correspondiente, entre otras.

Durante el fin de semana se realizaron 9600 test de alcoholemia y detectaron 102 conductores que circulaban por encima de lo permitido por la ley. Además, se controlaron alrededor de 13600 vehículos en distintos puntos de control fijos y móviles en rutas y calles de la provincia.

Desde la Subsecretaria de Seguridad Vial buscan un cambio de conducta en los infractores para reducir los índices de siniestralidad y mortalidad.