Jóvenes "inconscientes", siguen haciendo picadas en ruta 16

Un video tomado por algún vecino de Joaquín V. González, muestra como un grupo de jóvenes realizan picadas y piruetas arriba de sus motocicletas sobre ruta provincial N°16, justo en el acceso a dicha localidad.

Totalmente inconscientes, estos jóvenes, trepan en sus motos y sin importar la circulación de otros vehículos, o peatones abarcan la totalidad de la calzada en uno de los sentidos y con exceso de velocidad, van recostados sobre el rodado, la publiciación fue replicada en FactorInfo TV, donde los comentarios mostraron la indignación de la gente.