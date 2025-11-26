Jóvenes "inconscientes", siguen haciendo picadas en ruta 16

Sociedad26/11/2025
motopicadasJ.vg

Un video tomado por algún vecino de Joaquín V. González, muestra como un grupo de jóvenes realizan picadas y piruetas arriba de sus motocicletas sobre ruta provincial N°16, justo en el acceso a dicha localidad. 

Totalmente inconscientes, estos jóvenes, trepan en sus motos y sin importar la circulación de otros vehículos, o peatones abarcan la totalidad de la calzada en uno de los sentidos y con exceso de velocidad, van recostados sobre el rodado, la publiciación fue replicada en FactorInfo TV, donde los comentarios mostraron la indignación de la gente. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día