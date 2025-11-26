Mauro Icardi ingresó al Padrón de Deudores Alimentarios

El futbolista mantiene una complicada situación jurídica con su expareja, Wanda Nara.

La mediática, logró que en la causa por la cuota alimentaria, la cual Icardi no paga hace un año, la justicia declare formalmente a Icardi como deudor alimentario, sumándolo al registro de padres morosos y habilitando para Wanda una serie de herramientas legales clave.

Así lo contó Guido Záffora al aire de DDM (América TV): “Ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi”. Mariana Fabbiani, la conductora, remarcó:“Inesperado, porque la verdad que inesperado”. A lo que el panelista sumó: “Correcto. Sumamente inesperado, sobre todo para la defensa de Mauro Icardi, porque este documento, lo que refleja y estamos viendo en exclusiva para DDM en la pantalla, es que Mauro Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos”.



Explicaron además los fundamentos de la decisión: “Esto ya lo había presentado el abogado de Wanda, Nicolás Payerola, el exabogado, hace dos meses. La justicia había estudiado el caso, Marcovecchio y Piro apelan a esta situación y quedó en un gris. Ahora, el juez Hagopian, con este documento, hace instantes nada más, confirmó que Icardi ingresa en el registro de deudores”.