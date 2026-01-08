Secuestraron a Tomás Holder en Punta Cana

El ex participante de Gran Hermano, Tomás Holder, denunció haber vivido una situación extrema durante sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. Según su relato, fue retenido de manera ilegítima, sufrió robos y recibió amenazas dentro del hotel Royal Tonchic Punta Cana, donde se alojaba junto a su novia.

El episodio fue dado a conocer por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró haber hablado directamente con el influencer y calificó lo ocurrido como una grave violación a su libertad. “Esto es un secuestro, señores. Es gravísimo”, afirmó al describir el testimonio que recibió.

De acuerdo con Holder, los problemas comenzaron con robos dentro de la habitación del hotel, situación que fue minimizada por el personal del establecimiento, que se habría burlado de la denuncia y se limitó a prometer la elaboración de un informe. La situación se agravó cuando, siempre según su versión, el hotel les impidió retirarse del lugar y los obligó a abonar una cena de 220 dólares que nunca consumieron, bajo la amenaza de perder su vuelo de regreso.

“La plata no es el problema, el problema es que no nos dejaban irnos”, expresó Holder, visiblemente afectado por lo ocurrido. El influencer sostuvo que se sintió intimidado y privado de su libertad durante varias horas.

El ex Gran Hermano pidió que su experiencia sirva como advertencia para otros viajeros. “Como argentino, no quiero que a nadie más le pase algo así. Hay familias que ahorran toda la vida para un viaje y pueden caer en manos de ladrones”, manifestó.

La preocupación creció cuando Etchegoyen reveló que perdió contacto con Holder mientras relataba los hechos. “Ya no me llegan mensajes. Espero que haya podido salir de Punta Cana. Me preocupa que haya pasado algo peor”, señaló el periodista.

Hasta el momento, ni el hotel involucrado ni el entorno cercano de Holder emitieron declaraciones oficiales. La denuncia generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y abrió interrogantes sobre lo sucedido dentro del exclusivo resort.