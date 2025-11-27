Video: Menor manejaba sin casco y chocó contra otra moto

Constantemente se registran en la provincia accidentes de tránsito, donde lamentablemente la mayoria de los involucrados son motociclistas y otro detalle es que son menores o jóvenes.

En Orán, las cámaras de seguridad registraron, el día 21 de noviembre a las 18.40 horas un siniestro vial entre dos motocicletas.

Operadores del Centro de Videovigilancia de Orán registraron el siniestro en avenida Constituyentes y Corrientes, por lo que de inmediato se envió al lugar asistencia policial y médica.

Los ocupantes de ambos rodados estaban sin casco protector, el conductor de la primera motocicleta era un menor de 14 años mientras que el otro vehículo involucrado era conducido por una mujer de 38 años con un menor de 10 años de acompañante.

Todos sufrieron politraumatismos y fueron trasladados por SAMEC al hospital local. Intervino la Fiscalía Penal 2.