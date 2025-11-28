Se confirmó la fecha de pago para los empleados municipales

Municipal28/11/2025
sueldo

Desde el Ejecutivo a cargo de la Municipalidad de Salta se informó que el sueldo de noviembre estará disponible en cajero, el jueves 4 de diciembre.

De esta manera, se confirma el pago de los trabajadores para la semana siguiente.

También dieron a conocer desde la Municipalidad, que prosiguen los procesos de adquisición de indumentaria y herramientas de trabajo. 

