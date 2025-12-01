¡Atención estudiantes! Conocé hasta cuándo podés usar el boleto gratis en Salta

Iniciando el último mes del año se empiezan a cerrar ciclos lectivos, por lo que el Pase Libre Estudiantil esta pronto a finalizar su periodo 2025.

Según informaron desde SAETA, el último día para usar el Pase será el viernes 5 de diciembre para todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, educación no formal, terciario y universitario.

Dieron a conocer que los alumnos de educación superior que deban concurrir a rendir examen, luego de esta fecha, podrán solicitar en las oficinas de SAETA el reconocimiento, en saldo, de los pasajes abonados (hasta seis) boletos por materia rendida.

Deben tener en cuenta que el pago de los boletos deberá realizarse siempre con la tarjeta estudiantil del titular del beneficio y, para el reconocimiento de los pasajes, tendrán que presentar libreta universitaria o certificado de examen que verifique la asistencia a esa instancia de evaluación.

La sede central donde se puede realizar este trámite se encuentra en Pellegrini esquina Corrientes y pueden concurrir de lunes a viernes de 8 a 15 hs.