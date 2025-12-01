Pelea por “un tercero en discordia”, dejó una mujer lesionada en el mercado Cofruthos

Una violenta pelea entre dos mujeres dentro del mercado Cofruthos, ubicado en avenida Paraguay 2851, dejó como saldo a una de ellas levemente herida en el rostro y en el cuello.

El enfrentamiento ocurrió en el interior del mercado y, según testigos, se habría originado por un conflicto personal en el que habría "un tercero en discordia".

Las mujeres, según Multivisión Federal, se enfrentaron a golpes, rasguños y empujones. "Se pelearon por temas personales pero fue un rasguño, nada más, no hubo armas blancas, ni nada grave", aportó un puestero.

Seguridad privada intervino de inmediato y contuvo la situación hasta la llegada de la ambulancia. Desde el lugar aclararon que no se utilizaron armas blancas y que se trató de un conflicto interno entre las protagonistas.