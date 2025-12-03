Intentó robarle el celular a un policía y lo atraparon

Durante la madrugada del sábado, en la zona de Ruta 26 y Lago de los Cisnes, un efectivo policial que cumplía funciones como chofer de un móvil fue víctima de un intento de hurto por parte de un hombre que se acercó mientras aguardaban la llegada de personal especializado ante un presunto siniestro vial.

Según informaron fuentes policiales a InformateSalta, el individuo entabló una conversación con los uniformados y, aprovechando un momento de descuido, tomó el teléfono celular del efectivo y salió corriendo por ruta 26. Los policías iniciaron una persecución inmediata y lograron detenerlo a pocos metros.

El sospechoso fue trasladado a Medicina Legal para su revisión y posteriormente derivado al Hospital Papa Francisco. Desde la Fiscalía de turno se ordenó su identificación simple por tentativa de hurto y se dispuso que, cumplidos los plazos procesales, recupere la libertad.