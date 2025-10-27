Falleció en un siniestro vial, su familia pide justicia: "Queremos cerrar esta historia"

La semana pasada, David perdió la vida en Orán luego de que la motocicleta que conducía impactara contra un contenedor. Su familia pide respuesta y exige una investigación profunda que permita esclarecer la situación y dar con los responsables.

De acuerdo a lo señalado por OránAlMomento, la tía del jóven, Magali Paz señaló: "Fuimos con mi esposo a la Policía para saber qué sabían, pero nos dijeron que todavía no tenían nada. Sabemos que con él iba otro chico, pero hasta ahora no le tomaron declaración. Nos dijeron que el chico se escapó y no pudimos tomarle testimonio".

Es que la familia habría recibido versiones que daban cuenta de que un vehículo los encerró contra el contenedor, lo que desencadenó en el siniestro que acabó con la vida del jovén.

"A nosotros nos llegó la información de que un auto los encerró y ellos chocaron. Queremos cerrar esta historia, pero sobre todo queremos saber la verdad. Se sabe a qué hora fue el impacto, y necesitamos que se aclare".

“Mi sobrino David era un chico con muchos sueños, muy humilde, nunca tuvo problemas. Solo queremos respuestas, aunque sean duras. Queremos saber qué pasó realmente. Sabemos que había estado en el boliche y que había tomado, pero igual queremos que la Policía investigue todo”, sentenció.