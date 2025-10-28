Se realizará una colecta de sangre en el Hospital Papa Francisco

Se realizará una colecta de sangre en el Hospital Papa FranciscoSociedad28/10/2025
La colecta de sangre será llevada a cabo por el Centro Regional de Hemoterapia en el Hospital Papa Francisco ubicado en Calle 120, entre Fortín Angastaco y 109, se podrá donar desde las 9 hasta las 14 de mañana miércoles.
Desde la institución puntualizaron que buscarán donaciones del grupo “0” RH + y se debe concurrir al lugar con documento de identidad y sin estar en ayunas.
Pueden donar:
- Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
- Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.
No pueden ser donantes:
- Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento
- Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
- Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses
Otros datos:
- Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.
- Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.
- Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.
- Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.
- Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.
- Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.
