Se realizará una colecta de sangre en el Hospital Papa Francisco

La colecta de sangre será llevada a cabo por el Centro Regional de Hemoterapia en el Hospital Papa Francisco ubicado en Calle 120, entre Fortín Angastaco y 109, se podrá donar desde las 9 hasta las 14 de mañana miércoles.

Desde la institución puntualizaron que buscarán donaciones del grupo “0” RH + y se debe concurrir al lugar con documento de identidad y sin estar en ayunas.

Pueden donar:

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes:

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento

Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses

Otros datos: