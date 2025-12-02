Un menor de edad atacó con un cuchillo de carnicero a un oficial de policía

El jueves pasado un oficial de la Policía de Salta que se encontraba patrullando el barrio de Tres Cerritos pudo ver una pelea entre varias personas, por lo que se acercó para poder detener la violencia en el lugar.

Según pudo saber InformateSalta, al acercarse el oficial la mayoria de los involucrados se dieron a la fuga, aunque un menor extrajo un cuchillo tipo carnicero.

El agente buscó calmar al joven que tendría 16 años, pero este reaccionó de forma violenta y comenzó a atacarlo violentamente.

Por fortuna, el uniformado consiguió esquivar los ataques de cuchillo y personal de infanteria logró detenerlo mientras buscaba fugarse del lugar. El menor fue trasladado a la sede policial en dónde se realizaron todas las tareas correspondientes al caso.