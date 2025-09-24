Investigan la golpiza a un abuelo en ruta 26 y toman medidas de protección

La fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, investiga un episodio ocurrido el pasado sábado 20 de septiembre, en el que un hombre de 78 años habría sido agredido por otro de 31, tras un incidente de tránsito en el barrio Las Tunas.

Según la denuncia, el damnificado se desplazaba en su camioneta por Ruta 26 e ingresaba al barrio Las Tunas, cuando habría rozado una motocicleta mal estacionada. Esto habría motivado una reacción violenta por parte del motociclista, quien presuntamente lo habría insultado, amenazado y golpeado.

El acusado habría ingresado a la cabina del vehículo y continuado con la agresión hasta que el conductor se desvaneció. Posteriormente, fue asistido por personas que se encontraban en el lugar y trasladado al Hospital San Bernardo, donde recibió atención médica y fue dado de alta al día siguiente.

La médica de la División Médico Legal de la Policía que examinó al hombre de 78 años, constató las lesiones recibidas tras los golpes, en frente, párpados, en zona del ojo derecho que impedía la apertura ocular.

También en región de nariz, mejilla y mandíbula derechas. Incluso presentaba hematoma en región clavicular y del pabellón auricular derecho. Al día siguiente, en horas de la tarde, el damnificado recibió el alta médica, con indicación de continuar con controles en salud pública y con especialistas.

Por su parte, la fiscal Viazzi solicitó una serie de medidas en protección del damnificado, tales como prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia. Además, se dispuso relevamiento de testigos y declaración testimonial de los hijos del denunciante.