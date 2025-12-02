Destacan la creación de una Red de Deudores Alimentarios y proponen tareas comunitarias para los morosos

Funcionarios judiciales y políticos de todo el país avanzaron días pasados en la creación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos.

Esta iniciativa, nació con el objetivo de articular respuestas eficaces frente al incumplimiento de la cuota alimentaria, un mal del que Salta no es ajeno y que preocupa en la crianza de los niños, niñas y adolescentes.

Desde InformateSalta, le consultamos a la abogada especializada en familia y docente de la Universidad Católica de Salta, Paula Heredia Aráoz, sobre la importancia de esta decisión y qué determinaciones se pueden aplicar para mejorar lo que ya se viene haciendo.

“Una Red Federal puede convertirse en una herramienta valiosa para hacer valer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo importante es lo que revela:

una decisión política de mirar de frente un problema que atraviesa al país entero y que muchas veces queda invisibilizado dentro de cada expediente” resaltó la abogada, que también forma parte del Poder Judicial de Salta.

"Poder unificar datos – en un país tan fragmentado – permitiría obtener por primera vez una radiografía real y honesta del incumplimiento alimentario" destacó. En este sentido, agregó que el incumplimiento de la cuota alimentaria, no es solamente un trámite judicial, por el contrario, es no cumplir con un compromiso vital con la vida de un hijo.

En relación a la experiencia de Salta, que ya cuenta con un Registro Provincial de Deudores Alimentarios, aseguró que es estar un paso adelante, pero también es menester: una actualización constante, políticas públicas que acompañen a las familias tanto en el proceso como previamente. En el último punto, destaco que debe generarse “un ecosistema de acompañamiento estatal”.

Lo valioso de trabajar en políticas públicas preventivas es que se reduce el número de personas en el Registro de Deudores.

En relación a las medidas que se pueden tomar frente a la morosidad alimentaria, destacó algunas medidas que ya han aplicado otros jueces en el país y que considera oportuno aplicarlas. “Creo profundamente en las intervenciones que no sólo sancionan, sino que transforman consciencias y conductas. Muchas juezas y jueces aplican tareas comunitarias a los morosos, y me parece una medida sumamente humana” destacó Heredia Aráoz.

“Las tareas comunitarias, bien supervisadas, funcionan como justicia restaurativa ya que permiten que la persona tome dimensión del daño que produce su incumplimiento y devuelva algo a la comunidad que sostiene a esos niños que quedan vulnerados por su falta” argumentó la especialista en familia.

“Lo veo cada día en los juzgados. Una cuota alimentaria no es solo un monto: es también la presencia simbólica del progenitor que falta, el reconocimiento mínimo de un lazo que sigue existiendo aun cuando la convivencia no. Y cuando esa cuota no llega, no solamente falta dinero, disminuyen las oportunidades, estabilidad, salud emocional, tiempo y un piso básico de dignidad en la infancia” detalló sobre lo que representa también una cuota alimentaria.

“La creación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, puede convertirse en una herramienta valiosa y en un instrumento activo de protección. Pero lo esencial es comprender que no se trata solamente de sancionar al progenitor moroso, sino de institucionalizar una respuesta colectiva y federal. Es una responsabilidad compartida que nos atraviesa a todos” finalizó.