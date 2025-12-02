Orán: Atacaron a un oficial de Policía, lo tiraron al suelo y patearon

Información a la que accedió InformateSalta da cuenta de que el domingo, en horas de la madrugada, un oficial que se encontraba en el destacamento policial de la ciudad de Orán escuchó pedidos de auxilio provenientes de la vía publica. Al salir, el oficial fue agredido, al menos tres hombres lo atacaron arrojandoló al suelo y propinandole golpes de puño y patadas.

El oficial denunció que al salir de la base, debido al pedido de auxilio, se encontró con un grupo de alrededor de 20 personas. El grupo arrojaba piedras a una casa cercana.

Al ver al uniformado, una mujer se acercó a pedirle ayuda asegurando que atacaron su propiedad y lesionaron a su hijo.

Cuando los malhechores descubrieron al oficial, se volvieron aún más agresivos y comenzarón a arrojar proyectiles contra el destacamento y el vehículo del agente que sin olvidar su entrenamiento se mantuvo calmado y buscó mediar con los agresores.

Aprovechando su ventaja númerica, y la confusión de la escena, tres hombres lo agarraron desprevenido. Sorprendieron al funcionario y lo arrojaron al suelo, en dónde lo atacaron salvajemente con golpes de puño y patadas.

En un acto de coraje, el agente tendido en el suelo logró pedir apoyo de sus compañeros. Es por esto, que al lugar se trasladaron al menos tres móviles policiales y una ambulancia.

Los refuerzos lograron reducir e identificar a dos masculinos, mientras que el oficial atacado recibió atención médica en el Sanatorio Güemes.