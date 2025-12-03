Pablo López juró como concejal de la ciudad de Salta, ¿pedirán su destitución?

Tal como se preveía, Pablo López, quien había sido expulsado del anterior cuerpo deliberativo tras la denuncia por violencia presentada por su expareja, finalmente juró este miércoles como concejal de la ciudad de Salta, cargo al que accedió tras resultar electo en los comicios de mayo pasado.

Con un firme “sí, juro”, López respondió a la fórmula leída por el presidente del Concejo: “¿Juráis a la Patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad de Salta para el que habéis sido electo? Si así no lo hiciere, Dios y la Patria os lo demanden”.

Sin embargo, su continuidad en el recinto podría ser cuestionada. Desde La Libertad Avanza, espacio al que López pertenecía hasta su expulsión, anticipó que impulsará un pedido de destitución. “Pablo López ya no pertenece al espacio; fue expulsado en su momento y vamos a pedir su exclusión del cuerpo”, afirmó el concejal electo Rodrigo Quinteros.

La definición sobre su permanencia comenzará a debatirse en las próximas semanas, una vez conformadas las comisiones internas del Concejo.






