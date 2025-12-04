Hoy cobran los empleados municipales y tienen fecha para el aguinaldo

Desde el Ejecutivo a cargo de la Municipalidad de Salta se informó que el sueldo de noviembre estará disponible en cajero, el jueves 4 de diciembre. De esta manera, se confirma el pago de los trabajadores para la semana siguiente.

También dieron a conocer desde la Municipalidad, que prosiguen los procesos de adquisición de indumentaria y herramientas de trabajo.

Por otro lado, el 17 de diciembre cobrarán el aguinaldo los municipales.