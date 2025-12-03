Se reanudaron las paritarias y el gobierno realizó el primer ofrecimiento

Tal como estaba previsto, los gremios y el gobierno se reunieron para avanzar en los acuerdos paritarios.

Durante la reunión, desde el Ejecutivo, los funcionarios expusieron un panorama actualizado de la situación económica provincial y escucharon las inquietudes planteadas por los gremios.

Se realizó un primer ofrecimiento que incluye:

El pago del medio aguinaldo para el 16 de diciembre

Abonar los días 30 y 31 de diciembre el salario de diciembre con un incremento del 5%

Abonar el 16 de enero un bono adicional de 150.000 pesos

Adelantar el sueldo de enero para los días 30 y 31 del mismo mes.

Desde el Ejecutivo se fundamentó la propuesta salarial en la premisa de sostener el empleo, el consumo, la obra pública, los servicios esenciales y la estabilidad del Estado provincial.

Tras el encuentro las partes acordaron continuar la semana que viene con las negociaciones.