Se reanudaron las paritarias y el gobierno realizó el primer ofrecimiento

Se reanudaron las paritarias y el gobierno realizó el primer ofrecimientoGobierno03/12/2025
Tal como estaba previsto, los gremios y el gobierno se reunieron para avanzar en los acuerdos paritarios.
Durante la reunión, desde el Ejecutivo, los funcionarios expusieron un panorama actualizado de la situación económica provincial y escucharon las inquietudes planteadas por los gremios.
Se realizó un primer ofrecimiento que incluye:
- El pago del medio aguinaldo para el 16 de diciembre
- Abonar los días 30 y 31 de diciembre el salario de diciembre con un incremento del 5%
- Abonar el 16 de enero un bono adicional de 150.000 pesos
- Adelantar el sueldo de enero para los días 30 y 31 del mismo mes.
Desde el Ejecutivo se fundamentó la propuesta salarial en la premisa de sostener el empleo, el consumo, la obra pública, los servicios esenciales y la estabilidad del Estado provincial.
Tras el encuentro las partes acordaron continuar la semana que viene con las negociaciones.
