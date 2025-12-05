¿Cómo buscar a tus antepasados inmigrantes en los registros de la Nación?

El Archivo General de la Nación lanzó una herramienta online que permite a cualquier persona rastrear a sus familiares que llegaron al país por vía marítima entre 1882 y 1937, uno de los períodos más importantes de la inmigración en la Argentina.

A través de esta plataforma, se puede acceder a los registros históricos de pasajeros, documentos que conservan los nombres de quienes cruzaron el océano para iniciar una nueva vida en el país.

El proceso es simple:

Se ingresa a la página del AGN .

. Se completa alguno de los datos disponibles : año de ingreso, apellido, nombre o buque.

Ningún dato es obligatorio, por lo que la búsqueda es flexible.

por lo que la búsqueda es flexible. Con solo presionar Consultar, la herramienta muestra los resultados vinculados.

Estos archivos permiten reconstruir historias familiares, conocer orígenes y recuperar la memoria de aquellos antepasados que formaron parte de la gran ola migratoria que transformó la identidad nacional. La búsqueda ya está disponible en: argentina.gob.ar/agn