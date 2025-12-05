¿Cómo buscar a tus antepasados inmigrantes en los registros de la Nación?

Sociedad05/12/2025
Antecedentes migratorios AGN

El Archivo General de la Nación lanzó una herramienta online que permite a cualquier persona rastrear a sus familiares que llegaron al país por vía marítima entre 1882 y 1937, uno de los períodos más importantes de la inmigración en la Argentina.

A través de esta plataforma, se puede acceder a los registros históricos de pasajeros, documentos que conservan los nombres de quienes cruzaron el océano para iniciar una nueva vida en el país.

El proceso es simple:

  • Se ingresa a la página del AGN.
  • Se completa alguno de los datos disponibles: año de ingreso, apellido, nombre o buque.
  • Ningún dato es obligatorio, por lo que la búsqueda es flexible.
  • Con solo presionar Consultar, la herramienta muestra los resultados vinculados.

Consulta AGN

Estos archivos permiten reconstruir historias familiares, conocer orígenes y recuperar la memoria de aquellos antepasados que formaron parte de la gran ola migratoria que transformó la identidad nacional. La búsqueda ya está disponible en: argentina.gob.ar/agn

