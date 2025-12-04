Salta Basket va por otro triunfo y esta noche juega en La Rioja

Salta Basket vuelve a la acción en La Liga Argentina. Desde las 22 hs, Los Infernales visitarán a Fusión Riojana en “La Caldera Verde”, en lo que será el séptimo partido de la temporada 2025/26. El equipo dirigido por Ricardo De Cecco ya está en La Rioja desde el martes, donde afrontará dos compromisos clave de la Conferencia Norte.

Además del duelo de esta noche, el plantel salteño se medirá el sábado con Amancay Club, uno de los líderes del torneo. Ambos encuentros podrán seguirse en vivo por basquetpass.tv.

Los Infernales atraviesan un buen inicio de temporada: llevan cuatro triunfos y dos derrotas, con dos victorias obtenidas en su primera gira por Santa Fe. El cierre del 2025 será mayormente fuera de casa, ya que después de esta visita a La Rioja, Salta Basket encarará otra seguidilla como visitante en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe.

El equipo volverá a jugar ante su gente recién el martes 9, cuando dispute el único partido de local que le queda antes de fin de año.