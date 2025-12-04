"Mi corazón late azufre": La Veloz transportará gratis a los familiares de Mina La Casualidad

En diálogo con InformateSalta, la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini, confirmó la firma de un convenio de cooperación entre el organismo provincial, el Centro Azufreros y la empresa La Veloz del Norte, que permitirá que hijos y nietos de exmineros viajen sin costo a Mina La Casualidad en el marco del 25° aniversario de esta tradicional peregrinación.

"Ellos vuelven a su tierra, llevan las cenizas de sus seres queridos y cumplen sus últimas voluntades"

Sassarini explicó que el vínculo con el centro de azufreros comenzó hace un año y que este acompañamiento tiene un valor profundamente simbólico. “Es muy emocionante. Ellos vuelven a su tierra, llevan las cenizas de sus seres queridos y cumplen sus últimas voluntades. Esto también ratifica que Salta siempre fue una provincia minera”, sostuvo.

Trabajadores en La Casualidad

Contó que conoció a la agrupación en Rosario, durante la inauguración de un monumento homenaje, y que desde entonces se comprometió a ayudarlos a resolver el principal obstáculo: el traslado de un grupo numeroso y con costos elevados.

"Acompañarlos en este rito anual es una forma de devolver algo a las comunidades de la Puna"

El gerente general de La Veloz del Norte, Laureano Brown, destacó que para la empresa es “un honor” sumarse. Confirmó que pondrán a disposición una unidad de última generación para las doce horas de viaje. “Nos conmovió profundamente esta historia. Acompañarlos en este rito anual es una forma de devolver algo a las comunidades de la Puna. Esto recién empieza, queremos estar presentes en su desarrollo”, afirmó.

Los familiares de la antigua localidad minera también expresaron su gratitud. Aseguran que, por primera vez, viajarán cómodos y seguros. “Es una bendición. Sentimos que nuestra historia se está visibilizando”, dijeron.

"Mi corazón late azufre"

Una de las hijas de exmineros, agregó que regresar a la mina es “volver a la tierra que duele y emociona”. Contó que el viaje incluye paradas en Tolar Grande, Caipe, Mina Julia y una emotiva ceremonia en el cementerio donde se depositan las cenizas y coronas que honran a más de 300 tumbas. El cementerio sigue creciendo a pesar de no tener población: "Mi corazón late azufre", concluyó.

Para las familias, no es solo un recorrido por la Puna, sino un reencuentro con su identidad, sus raíces y la memoria viva de Mina La Casualidad.