¡Atentos! Hay alerta naranja por tormentas en Salta

Clima05/12/2025
tormentas fuertes

Arrancamos el último fin de semana largo del año y se viene con alerta naranja por tormentas, así que a tomar recaudos y si deben salir, hacerlo con paraguas y piloto. 

Para este viernes se espera una máxima de 26°C con probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana y tormentas fuertes para la tarde y noche. 

El sábado se esperan chaparrones durante la madrugada con probabilidad de tormentas aisladas para la noche. Las máximas rondarán los 26°C y la mínima 19°C. 

El domingo, día de superclásico entre Boca y Racing será propicio para un asadito en familia, ya que la máxima aumentará a 27°C con una mínima de 18°C, permaneciendo el cielo mayormente nublado sin probabilidad de lluvias, informó el Servicio Meteorológico Nacional. 

El lunes, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, vuelven las lluvias y chaparrones durante toda la jornada, con un leve descenso en la temperatura con una máxima de 25°C con una mínima de 18°C. 

