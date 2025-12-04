Cortaron en diferentes kilómetros de la Ruta 51 por inundaciones debido al crítico temporal

La Ruta Nacional 51 quedó completamente cortada este jueves 4, por la tarde-noche, debido a los fuertes caudales de agua que atraviesan la calzada en diversos tramos. El corte se realizó en el puesto de control de Río Blanco y en San Antonio de los Cobres, desde las 20.00 horas de este jueves, cuando las intensas tormentas que azotan la zona volvieron intransitable el camino.

La situación más crítica se registra en el sector de Alfarcito, kilómetro 85, donde múltiples cursos de agua desbordados cruzan la ruta con fuerza, arrastrando sedimentos y dejando atrapados a vehículos que intentaban avanzar. El paso resulta totalmente imposible, especialmente para camionetas y camiones del sector minero que dependen diariamente de este corredor estratégico.

Personal de Vialidad Nacional trabaja en el despeje de la calzada, aunque anticiparon que la ruta solo será habilitada cuando existan condiciones mínimas de seguridad, algo que dependerá de la evolución del clima durante la madrugada. Por el momento, se solicita a los conductores no intentar circular por la zona, ya que el terreno continúa inestable y con riesgo de nuevos arrastres.