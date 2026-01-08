Alerta amarilla por tormentas en Capital y gran parte del interior provincial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para amplios sectores de la provincia, con vigencia desde la tarde de este jueves y hasta la madrugada del viernes. Se esperan lluvias intensas, granizo, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y fuerte actividad eléctrica.

Según el informe oficial, en los Valles Calchaquíes y la Prepuna la advertencia regirá entre las 18 y la medianoche, mientras que en el Valle de Lerma y zonas aledañas se extenderá hasta las 6 del viernes.

Entre las localidades alcanzadas entre las 18 y las 00 se encuentran Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, además de la Prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria.

En tanto, la alerta que se prolonga hasta la mañana del viernes comprende a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate.

El SMN advirtió que las tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, un acumulado estimado de 20 a 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Finalmente, en sectores de alta cordillera no se descarta la ocurrencia de granizo y nieve, lo que podría generar complicaciones en la circulación y en las actividades al aire libre.