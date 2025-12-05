Madile afirmó que el Concejo tuvo un año “muy positivo” y adelantó los ejes de la reforma de la Carta Municipal

El ratificado presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, realizó un balance del año legislativo y aseguró que 2025 dejó “resultados concretos” gracias a una articulación “única” entre el Concejo y el Ejecutivo municipal, algo que, según enfatizó, no ocurrió durante la gestión anterior de Bettina Romero.

Madile sostuvo que este trabajo conjunto permitió avanzar en proyectos estructurales que, afirmó, “van a transformar la ciudad en los próximos años”. Entre ellos mencionó la aprobación del Código de Planeamiento, el Código de Edificación, el Código de Planificación Urbana, la actualización de indicadores para la zona de San Luis y la creación de playas de transferencia.

“Son normas que no solo redefinen la visión de la ciudad que queremos, sino también la dinámica futura de la ciudad. Van a ordenar, modernizar y desarrollar sectores enteros”, aseguró.

Reforma de la Carta Municipal: el eje de 2026

Madile anticipó que el gran debate del año próximo será en marzo, cuando se ponga en marcha la Convención Municipal encargada de reformar la Carta Orgánica.

"Este año mostramos lo que se puede hacer cuando se trabaja articulados”

En ese contexto, consideró esencial “modernizar el funcionamiento institucional” para adecuarlo a una ciudad que “ya no es la de los años 80”. “Muchas de las discusiones de este año, como la asunción de concejales imputados, la duración de los recesos o los límites del cuerpo, tienen origen en una Carta Municipal vieja. Necesitamos aggiornarla a un municipio dinámico, con nuevas demandas y responsabilidades”, señaló.

Un cierre de año marcado por la renovación

Madile recordó que la sesión del miércoles fue la última del período y que, como marca la Carta Municipal, asumieron 11 concejales electos en mayo. También se eligieron autoridades del Concejo para los próximos dos años, comisiones clave y la conformación de bloques.

En ese contexto, volvió a ser elegido presidente y remarcó que en la conducción del cuerpo “están representadas tanto las mayorías como las minorías”, con presencia del interbloque oficialista y de La Libertad Avanza.

Sobre la planta de empleados

Consultado por las críticas de concejales nuevos respecto a la cantidad de empleados y asesores en el cuerpo, Madile fue tajante: “Quiero ver si repiten lo mismo cuando no sepan cómo presentar un proyecto y necesiten la ayuda de los empleados del Concejo. Hay que respetar al personal porque sostienen el funcionamiento de toda la institución”.