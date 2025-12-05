Desarrolladores esperan créditos hipotecarios para impulsar la inversión en Salta

El mercado inmobiliario en Salta empezó a tener mayor movimiento, con desarrollos efectuándose en la provincia con el deseo de muchos de formar parte de este sector.

Elias Chihadeh, presidente de CADISAL y desarrollador estuvo en el programa Sin Vueltas y contó la realidad que atraviesa el sector y como esta actividad viene encaminándose muy fuerte desde 2004, hoy con mayor exposición en las redes sociales.

“Cuando hay un movimiento fuerte de propiedad habla bien de lo que es la economía o por lo menos lo que se quiere gestar en donde se está produciendo ese movimiento, en este caso es Salta” señaló, indicando que la provincia tiene un auge importante en cuanto fideicomisos y desarrolladores, posicionándola como un lugar para invertir.

Hoy los desarrolladores se encuentran convocados en una Cámara y cuentan con un aporte de Provincia en cuanto a los servicios, lo cual permitió dejar de lado “el miedo” de la gente ante loteos sin infraestructura.

“Esto hace ruido, da movimiento genuino de plata y le da a la economía de Salta movimiento”.

Salta se posiciona primera en la región en cuanto a metros realizados y es tomada como ejemplo por provincias de la zona como Tucumán y Jujuy: “Ellos mismos están viniendo a Salta o nos miran como trabajamos”.

La competencia colaborativa que lleva adelante CADISAL permite una colaboración por los proveedores, por los contratistas, por la empresa constructora, una medida positiva de esta institución que alberga a la mayoría de los desarrolladores.

La minería también impacta de manera positiva, apuntando a Taca Taca como la oportunidad para que Salta tenga un impacto positivo trayendo afluencia de gente, repercusión en el turismo y la economía, volviendo a la provincia un satélite interesante para inversiones, siguiendo el impacto de Vaca Muerta en Neuquén.

“Taca Taca podría ser nuestra Vaca Muerta”.

La inversión en “ladrillo” es el caballito de batalla que lleva los ahorros, explicó Chihadeh, permitiendo reevaluar las finanzas, pero al estar atado su valor al dólar puede haber vaivenes.

“Estamos esperando, no para nosotros, sino para el resto de los inversores el crédito hipotecario”, augurando una estabilidad en 2026 que podría impactar a mediados de ese año, donde el público inversor de clase media hasta clase baja inclusive, podrá mejor su situación.

Inversión en pozo

La inversión en pozo es la posibilidad que el ahorrista pueda ir pagando en cuotas, una buena oportunidad ante la caída del usado afectado por la reposesión costosa, ya que, si bien uno puede vender el usado a un precio mayor que al momento de adquirirlo, comprar nuevamente tiene un valor mayor.

Atenuar la burocracia

Chihadeh comentó que la burocracia es engorrosa a nivel mundial, pero destacó las reformas que la nueva gestión municipal llevó adelante: “Esta gestión entendió lo importante que es ser buen gestor en toda la burocracia de los trámites municipales (…) tiene una mirada muy emprendedora esta gestión. Es un trabajo mancomunado que hubo entre público y privado”.