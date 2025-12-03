Madile retuvo la presidencia del Concejo en una votación con mociones cruzadas

Municipal 03/12/2025 Por Sebastián Quinteros Navarro
concejales1

Darío Madile seguirá al frente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta tras ser ratificado este miércoles en una sesión marcada por mociones cruzadas y tensiones internas.

Con el respaldo de la mayoría, el cuerpo deliberativo resolvió designar a Madile como presidente; a José García como vicepresidente primero; y a Rodrigo Quinteros de La Libertad Avanza como vicepresidente segundo.

Minutos antes, la concejal Laura Jorge había propuesto una lista alternativa: que Madile permaneciera en la presidencia, que ella asumiera como vicepresidenta primera y que Inés Bennasar ocupara la vicepresidencia segunda. Sin embargo, su moción fue desestimada por el cuerpo.

Finalmente, al ser ratificado, Madile prestó juramento “por la patria y por Dios” para desempeñar el cargo observando y haciendo observar las constituciones y leyes vigentes

