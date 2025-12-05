Después de meses sin actividad, ¡vuelven las carpas a Salta!

Tras varios meses de ausencia, las carpas vuelven a Salta y reactivan uno de los formatos más esperados del verano: música en vivo, luces, baile y una puesta en escena que cada año convoca a miles de salteños.

El punto de partida será este domingo 14 de diciembre, desde las 17 horas, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, con la famosa "Carpa de las Estrellas".

Desde la organización adelantaron que este año habrá una puesta más moderna, con mayor iluminación, escenario ampliado y una experiencia diseñada para atraer tanto a jóvenes como a familias.

La expectativa es alta y se prevé un importante flujo de público desde las primeras horas de la tarde.