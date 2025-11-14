En solo una semana, 33 salteños fueron mordidos por perros

Las mordeduras de perro, consideradas accidentes potencialmente rábicos (APR), volvieron a encender las alertas sanitarias en Salta. En la última semana se notificaron 33 nuevos casos, de los cuales 32 ocurrieron en Capital y uno en San Martín.

Con estas cifras, el acumulado anual asciende a 793 casos, según el informe epidemiológico provincial.

Las autoridades recuerdan que toda mordedura debe ser atendida de inmediato en un centro de salud para evaluar riesgo de rabia y completar el esquema preventivo si corresponde.

Otras zoonosis registradas en la semana

Aunque el foco principal está puesto en las mordeduras, el reporte incluye la circulación de otras enfermedades y accidentes vinculados a animales:

Picaduras de alacranes: 18 casos en la semana; 437 en lo que va del año.

Araneismo (picaduras de araña): 1 caso nuevo; 13 acumulados.

Ofidismo (mordeduras de serpiente): sin casos esta semana; 65 en total.

Leishmaniasis visceral canina: 3 nuevos casos en perros; 115 acumulados.

Brucelosis: sin nuevos casos; 6 en el año.

Hidatidosis: sin nuevos casos; 40 acumulados.

Hantavirosis: sin nuevos casos; 4 acumulados.

Psitacosis: sin nuevos casos; 1 acumulado.

Leptospirosis: sin casos esta semana.

Rabia animal: sin nuevos casos; 4 acumulados en 2025.



Desde Salud Pública recomiendan extremar cuidados con mascotas, mantener el calendario de vacunación al día y evitar el contacto con animales callejeros o silvestres.